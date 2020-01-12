再有消防員殉職　雷雨將緩和維省火勢

澳洲東南部的山火繼續延燒，上周六（11日）再多一名消防員殉職，令全國山火相關的死亡人數增至28人。總理莫里森宣布，聯邦政府除繼續撥款支援撲滅山火外，亦將投入7600萬澳元（約4.1億港元），為山火災區消防員和居民提供更多免費心理輔導。此外，維多利亞省本周將有雷雨，有助緩和火勢。

殉職消防員是60歲的斯萊德（Bill Slade），來自維省旺薩吉，任職消防員40多年。他上周六（11日）在奧米歐（Omeo）救火時被一棵倒下的大樹壓死。維省消防員上周五晚（10日）控制山火蔓延趨勢，政府上周六午夜解除該省災難狀態警告。

重災區袋鼠島有49%土地焚毀，消防員清理公路的危險樹木及評估建築物情況後，政府呼籲旅客重臨該島。維省布法羅山阿貝亞德山頂的大火，上周五晚改變方向往東北蔓延，當局出動7架直升機救火，翌日對布法羅山及巴克蘭谷發緊急警告。

氣象部門預計，維省未來一周的氣溫將較溫和，其後氣溫逐漸回升，但會有雷暴及降雨，有利火勢緩和。新南威爾士省和南澳省天氣情況相若，新省的山火警戒已調低至建議級別，該省地標悉尼歌劇院上周六晚，在風帆外形外牆上點起燈光及投映消防員撲救山火的照片和片段，向英勇的消防員致敬。