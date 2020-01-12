美伊衝突：瑞士任信差　美要求德黑蘭克制

早前有指伊朗上周三（8日）襲擊伊拉克的美軍基地後，透過瑞士的秘密外交渠道向美方「通水」稱攻擊已結束。美媒上周六（11日）再披露，美國本月3日擊殺伊朗軍頭蘇萊曼尼後，立即透過瑞士要求伊朗「不要令局勢升級」，並於其後數日保持溝通。

《華爾街日報》報道，蘇萊曼尼死後，美方立即向瑞士駐伊朗大使館發出一封加密傳真，指華府不希望事態升級。據指，該訊息由瑞士駐華盛頓大使館、瑞士外交部傳送，再傳到瑞士駐德黑蘭大使館，只有最高級別官員才能使用該加密傳真機。

官員透露，瑞士駐伊朗大使萊特納（Markus Leitner）上周五早上把美方訊息親手交給伊朗外長扎里夫，後者對內容感到很憤怒，直斥美國國務卿蓬佩奧是「惡霸」、「美國是所有問題的根源」。同日，扎里夫亦透過萊特納向美方傳遞一則較為克制的訊息。報道指，萊特納在「低調及繃緊」的外交任務斡旋，讓美伊坦率地交流。

美方官員表示：「我們沒有與伊朗交流很多，但當我們溝通時，瑞士從中擔當關鍵一角以避免雙方誤判。」伊朗駐聯合國代言人拒絕回應兩國通訊一事，但他感謝瑞士在必要時提供了有效的傳訊渠道。