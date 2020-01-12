新聞剖析：軍頭之死團結伊朗　空難打擊執政黨

美軍擊殺伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼，觸發伊朗人群起譴責，槍頭一致對外。事隔不足一周，伊朗人因不滿軍方錯誤擊落烏克蘭的客機，再次爆發反政府示威，國家陷入管治危機。外媒分析指，空難中沒有涉事高層下台，人民將問題歸咎於問責制度；伊朗政府現時處於敏感時刻，或打擊執政黨下月的國會選舉選情。

英媒引述一名前官員表示，伊朗的管治危機不單在於隱瞞空難真相，而是在事故中處理失當。美國智庫布魯金斯學會外交政策高級研究員拜曼（Daniel Byman）表示：「伊朗政權將受到短期打擊，更加劇國家的經濟及政治問題。」有中東問題專家分析指，在制裁等巨大壓力下，人民難以忘記及克服今次的悲劇。有安全官員則警告，不要將失誤變成針對政權的政治武器。

《紐約時報》以「伊朗因蘇萊曼尼之死而團結、因空難而分裂」為題，闡述該國面對的管治挑戰。伊朗早前因蘇萊曼尼舉國哀悼，但對空難遇害者冷眼相待，國民因而大感不滿。42歲翻譯家薩拉（Sara）直指「沒有人再相信政府」，她認為當局辦事缺乏透明度，只有對蘇萊曼尼的宣傳有透明度。有伊朗學者認為，政府刻意隱瞞真相勢必損害其管治的合法性。