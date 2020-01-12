首認氣候變化應對不足　莫里森擬徹查山火危機

澳洲總統莫里森的氣候政策，被指導致國內的山火危機，令他成為眾矢之的。他周日（12日）受訪時，首次承認聯邦政府應對山火不力，沒做好應對氣候變化的工作。

莫里森接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，透露準備向內閣建議成立皇家委員會調查今次山火危機，以及如何透過減排避免再受山火威脅。他表示有信心在2030年前，達到並超越在2005年碳排放量降低26%至28%的目標。惟他明言需平衡國家經濟和社會利益，未必會以徵稅或減少澳洲重要的煤碳工業來達成目標，亦不會恢復前總理特恩布爾任內提出的「全國能源保證」（NEG）政策。

特恩布爾同日在報章撰文，批評莫里森政府處理山火危機反應緩慢，並提出必須加快推廣風力及水力等綠色再生能源，取代煤碳發電以對抗氣候暖化。他指政府必須有清晰的目標、領導及計劃，並重提莫里森當年極支持他提出的NEG政策，惟對方其後競逐總理，為討好執政聯盟中的右派而捨棄NEG。他認為今次山火危機，反映一套結合能源與氣候的政策非常重要，莫里森現已登上總理之位，應該盡快實行。