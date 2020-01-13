山火危機變催命符　莫里森支持度創新低

澳洲多省山火延燒多月，總理莫里森應對不力成為眾矢之的。澳洲周一（13日）一項民調顯示，莫里森的支持度跌至2018年8月上任以來最低，僅得37%。山火嚴重破壞生態，財長弗呂登貝格宣布成立5000萬澳元（約2.68億港元）的生態保護基金；澳洲保險理事會則估計，山火相關的索賠額增至9億澳元（約48.3億港元）。

民調機構Newspoll於上周三（8日）至上周六（11日）期間，訪問了1505名澳洲成年人，顯示莫里森的支持度下跌8%，只有創新低的37%；不滿其表現的受訪者則有59%，大增11%。在野工黨黨魁阿爾巴內塞的支持度上升6%至46%，反超莫里森。

弗呂登貝格周一宣布調撥5000萬澳元保護樹熊等受山火威脅的物種，以及重建受損生態。他被問及莫里森民意插水時指，已聽到澳洲人發出清晰的訊息，期望聯邦政府非常直接地回應國家災難。

災情方面，新南威爾士省周日（12日）晚有111個火頭，其中40個不受控；西澳省有不受控及不可預測的火勢正向該省南部蔓延；南澳省則指，袋鼠島的山火至今燒死3.2萬隻動物，大部分是綿羊，料天氣狀況周一變惡劣。新省及維多利亞省政府與慈善機構，早前分別安排直升機或小型飛機，空投食物到野生動物棲身地，幫助受影響的動物。

近日有民眾不滿德國西門子公司參與澳洲昆士蘭的新煤礦項目，環保少女通貝里上周六呼籲公司退出。西門子發言人周一表示，公司衡量持份者要求後，決定履行合約，並指有顧慮過環保問題，承認參與項目前應作更明智考慮。