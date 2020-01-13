美全力應對波斯灣局勢　朝不應誤判形勢

美國暗殺伊朗軍頭導致中東局勢惡化，南韓國家情報院分析北韓勞動黨五中全會的報告後，認為北韓的結論是不能棄核。南韓國會情報委員會成員李恩宰及金敏基表示，國情院認為即使解除對朝制裁，北韓也不會棄核。南韓《中央日報》評論，北韓不應誤判形勢。

國情院分析認為，北韓不僅不會棄核，還打算進一步提高核能力，並把「擁有並強化無敵的軍事力量」作為國防建設的目標。國情院相信，除了解除制裁，平壤要求發表終戰宣言，落實和平體制保障北韓安全，才能推動無核化談判。

評論指，朝方實際是要解除牽制北韓的美韓聯合防衞體系，與北韓領袖金正恩在新加坡美朝峰會提出的無核化承諾有巨大差距。在談判期間，北韓仍持續開發洲際彈道導彈和潛射彈道導彈(SLBM)，並試射了十多次短程導彈，估計還一直研究核彈頭小型化與高度化。

不過，美國正全力應對波斯灣局勢，若區內事態進一步惡化，北韓無核化談判可能擱置，平壤挑釁的可能性與日俱增。評論稱，北韓發動挑釁將造成無法輓回的後果，美國甚至可能對平壤採取「斬首行動」，朝方不應誤判形勢，不應放棄無核化談判。