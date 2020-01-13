華婦確診武漢肺炎　屬全球首宗輸出個案

泰國周一（13日）出現首宗確診感染新型冠狀病毒肺炎疫情，屬中國武漢以外首宗外地確診個案。當地衞生部門表示，患者是一名來自武漢的61歲中國籍女子；副總理兼衞生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）強調，有信心控制局面。

據報，該名女子早前在新曼谷國際機場被檢測出發高燒等疑似徵狀後，上周三（8日）被送往暖武里府傳染病研究所治療，至周日（12日）證實感染新型冠狀病毒肺炎。她目前正接受治療，暫時沒有出現發燒或任何呼吸道症狀，預計會在未來數日出院。當局正監測與患者有接觸的16名人士，全部人對病毒呈陰性反應。

對於國內確診首宗感染新型冠狀病毒肺炎疫情，阿努廷表示，能夠識別病人表明監測系統有效。衞生部自本月3日起，在布吉、清邁等機場對來自武漢的旅客實施監測措施，至今發現12名旅客出現病徵，其中8人已康復出院。

世界衞生組織周日（12日）發表聲明指，疫情至今並未擴散，亦無人傳人迹象。武漢官方上周六（11日）證實，一名61歲男患者上周四（9日）搶救無效死亡；當地至今累積41宗病例，其中7人已治愈出院，仍有6人命危，其餘患者病情穩定。