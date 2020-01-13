單親慈父辭高薪工作　與10歲自閉兒遊歷全國

澳洲昆士蘭省一名單親爸爸，曾因為工作和照顧患自閉症兒子壓力太大沉溺煙酒。他其後醒覺，決定辭掉高薪的IT工作及變賣財產，買了一輛旅行車與兒子展開遊歷澳洲之旅。他希望有更多時間與兒子相處，協助兒子克服社交和與別人溝通的困難。

35歲的迪賓（Cameron Dubin）原是IT技術員，每天一早出門上班，晚上才回家，跟現年10歲的自閉症兒子賈登（Jaiden）相聚時間甚少。2012年，迪賓醒覺不可再過營役生活，希望多與兒子相處，遂賣掉房子和家當，用2萬澳元（約11萬港元）買了一輛旅行車，改裝後與賈登展開遊歷之旅。

這趟旅程過了18個月，因為旅行車壞了和缺乏資金被迫中止，兩人又重回原本的生活方式，但仍對遊歷念念不忘。結果在2017年10月，他們省吃儉用買了另一輛旅行車，再上征途。

旅途上迪賓靠幫人做維修工作及寫旅遊網誌賺錢，平時與賈登到戶外遊玩或在旅行車上玩遊戲、看紀錄片等。迪賓亦利用生活上的事物教賈登學習知識，例如在煮食時教他分數、玩滑板時學習角度，又讓他在Facebook發文及寫網誌學習寫作。

迪賓表示，旅途令父子感情更深厚，而賈登亦變得敢於嘗試新事物和與其他人相處，父子倆亦沒打算重過昔日的生活。他指出，自閉童的父母不應把孩子保護在「舒適圈」內，而應鼓勵他們克服恐懼。