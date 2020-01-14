孩子歸屬問題起爭執　華女遭丈夫勒斃棄屍大海

泰國春武里府一名男子因出口生意及孩子國籍歸屬問題，勒死中國籍妻子後，把遺體藏在行李箱內，再棄屍大海；惟天網恢恢，棄屍的行李箱上周五（10日）在當地一沙灘上被人發現，警方經查後，隨即拘捕該名男子。男子被捕後坦承犯案，案件仍在處理當中。

泰國傳媒報道，死者被發現裝在一個黑色行李箱內，屍體呈蜷縮狀態，手腳被綁，眼睛被黃色膠帶蒙住，身上並無任何傷痕。經法醫初步鑑定，死者是被人勒住脖子窒息而亡。警方經查後，發現死者丈夫曾在工具店內購買繩子、膠帶、行李箱等犯案工具，隨後以「故意殺害他人，並企圖銷屍滅迹」的罪名，在春武里府某公寓內拘捕該男子。

男子被捕後供稱，他因兩人的服裝出口生意，及孩子的國籍歸屬問題爭吵不斷，最終他痛下殺手，再棄屍大海。惟死者的朋友透露，該男子有很多不良習慣，包括曾騙取死者及朋友金錢；又指該男子殺死妻子後，曾用妻子手機聯繫死者父母，謊稱正要前往台灣旅行，惟死者父母發現不對勁。

另有目擊者指出，該男子上周三（8日）曾駕車前往海邊，期間汽車還卡在沙灘中，但他並不知道該男子是前來棄屍。目前，死者的父母正辦理手續，將前往泰國處理後事。