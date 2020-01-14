山火煙塵或環繞地球一周　墨爾本空污爆錶

澳洲山火產生大量濃煙，美國太空總署（NASA）衞星圖像顯示，山火煙塵不但飄向鄰國新西蘭、更橫跨南美洲，並預計煙塵或會環繞地球一周。山火造成空氣污染，墨爾本周二（14日）的空氣質素是最差的一日。

NASA在過去一周利用人造衞星觀察山火濃煙，發現濃煙隨風向東擴散，有機會重新飄回澳洲上空。研究人員又指，煙霧飄進平流層，達到海拔17.7公里；而濃煙目前已飄離澳洲約6500公里，部分已抵達智利。NASA稱，山火愈趨嚴重，在半空累積大量煙塵有機會形成火積雲，再產生閃電及引發新一輪大火。

澳洲多地空氣污染嚴重，墨爾本近郊地區的空氣質素達致危險水平，重災區為西部郊區梅爾頓維克及北部的麥克勞德。維多利亞省首席衞生官員薩頓（Brett Sutton）表示，墨爾本的空氣質素一夜之間已變成「全球最差」。當局指戶外工作環境相當危險，目前室外游泳池已關閉、賽馬活動取消、室外基建停止進行，環保部門呼籲民眾盡量留在室內。

另外，《悉尼晨驅報》周一（13日）評論指，澳洲山火已經到達災難級別，政府應該着眼如何執行氣候政策，筆者認為只要政客按照科學數據落實減排目標，氣候政治其實不是一件難事。評論亦建議，政府應該尊重所有科學數據、各政黨團結一致，再就氣候問題採取積極行動、加大力度控制碳排放。