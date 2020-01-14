塔阿爾火山熔岩噴500米半空　官警告勿囤積口罩

菲律賓塔阿爾火山周日（12日）起開始噴發，周二（14日）更噴出500米高的熔岩，火山附近更錄得逾200次地震，意味地底的岩漿活動頻繁，火山監測部門則維持警戒級別為第二高的第4級。火山灰飄至首都馬尼拉，不少民眾搶購口罩，當地官員警告若商家趁機囤貨抬價，可面臨處罰。

菲律賓火山地震研究所（Phivolcs）周二表示，塔阿爾火山的主火山口於過去24小時持續噴發，熔岩與灰黑色的水蒸汽一同噴至2公里半空，大量火山灰向主火山口的西及西南方飄。Phivolcs表示，火山附近於周二早上錄得多次火山閃電，火山亦出現了新的噴發口，有岩漿及蒸汽噴出。

當局指，截至周二凌晨2時，塔阿爾地區共發生212次地震，其中81次有震感，並指頻密的地震或代表火山底下的熔岩入侵活動持續，可能導致進一步噴發。由於火山有爆發危險，當局已疏散火山附近區域約2.4萬人，部分地區周二繼續停課，航空管理局則要求飛機避免飛越火山附近空域。

火山灰飄至距離塔阿爾火山60公里的馬尼拉，民眾搶購口罩，大部分店鋪已斷貨。有報道指，部分商家趁機囤貨抬價，一個N95口罩的價錢由原本的25至30披索（約3.8至4.6港元），急升至200披索（約30.7港元）。官員發聲明警告，若確定有商家囤積口罩以提高價格，當局將會處罰。