伊朗空難：反政府浪潮持續　德黑蘭斥美國代理人

伊朗因隱瞞擊落烏克蘭國際航空客機，再次觸發大規模反政府示威。示威者要求最高精神領袖哈梅內伊下台，據指有人更闖入及焚燒一名伊瑪目的辦公室。除了學生外，演藝明星及國家運動員亦加入反政府行列。德黑蘭斥責示威者是美國代理人，強調當局無意掩飾擊落客機的真相；司法部門周二（14日）拘捕部分涉及空難事故的人士。

反政府示威於周一（13日）踏入第3日，數百名民眾在首都德黑蘭及南部伊斯法罕示威，他們不單針對哈梅內伊，更將不滿擴大到神權政府，有人高呼「教士滾開」等口號。示威入夜後持續，警方以催淚彈清場。

網上片段顯示，有示威闖入一名伊瑪目的辦公室，試圖破壞建築物；有人則於街上大力踩哈梅內伊的畫像。抗議政府的聲音蔓延至演藝及體育界，有電視台主持人辭職以抗議當局隱瞞真相、亦有導演及藝員退出該國的國際電影節。

司法總監萊希（Ebrahim Raisi）表示，示威者是美國及其他國家的代理人，想利用空難危害伊朗安全。政府發言人拉比（Ali Rabiei）重申，當局基於掌握到的信息才認責，絕對不是故意撒謊。總統魯哈尼形容空難是痛苦及無法原諒的錯誤，承諾會追究及懲處涉事者。

至於空難調查，有公民遇難的烏克蘭、英國及加拿大等國將於周四（16日）在倫敦開會，討論採取法律行動。空難引來外交風波，英國駐伊朗大使馬卡伊雷（Rob Macaire）被指煽動反政府示威，一度被伊朗拘捕。當地傳媒發布一段卡伊雷被指出席反政府示威的片段；英國傳召伊朗駐英大使，伊朗外交部則要求「英國不要犯下錯誤」，警告會採取更強硬行為。