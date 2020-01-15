惡搞網站諷哈利夫婦　無一技之長卻想移民加拿大

英國哈利王子與妻子梅根早前宣布淡出王室，英女王伊利沙伯二世周一（13日）召開家庭會議後發聲明稱，會設過渡期讓哈利一家在加拿大與英國之間「兩地走」。加拿大一個惡搞網站就發文諷刺哈利夫婦雖然「失業又毫無技能」，卻又想移民加拿大，勢必在計分時攞「零雞蛋」。

《The Beaverton》網站周一刊登一篇以《無一技之長的外國人尋求移民加拿大》為題的文章，嘲笑哈利夫婦沒有能夠貢獻加拿大的技能。文章聲稱：「雖然加拿大移民局並不認為演員是有需求的行業，但該演員（梅根）過往在多倫多的工作，或許有助她申請移民或工作簽證」，但之後又踩她一腳，稱：「她要取得證明她有工作的文件......但她從沒有得過金球獎的提名。」

關於哈利，文章指：「『出名』並不像醫生、護士、工程師及普通工人一樣，會被視作技能，雖然他最近到加拿大時有『揮手』及『說話』，但以這些在加拿大的工作經驗，他會在70分之中取得0分。」文章又擔心哈利會成為黑工，打擊「剪綵和握手行業」，令到不少政客和權貴們失業。