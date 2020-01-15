新書內容與現教宗主張打對台　本篤十六世要求從作者除名

一本天主教榮休教宗本篤十六世列為共同作者的新書即將出版，內容引述他的說話，堅決反對允許已婚男性擔任神父，惹來與現任教宗方濟各打對台的爭議。新書出版前夕，本篤十六世要求從該本新書中除名。

由於神職人員短缺，現任教宗方濟各正考慮在特定的情況下，容許德行已獲證明的已婚男性擔任神父。而一本周三（15日）將在法國出版、列明由本篤十六世和梵蒂岡聖座禮儀及聖事部部長薩拉（Robert Sarah）樞機合著的新書《來自我們心中深處》（From the Depths of Our Hearts，暫譯），重申獨身神職人員的價值，並引述本篤十六世的話寫道，對於放寬神職人員獨身制度的問題「我無法保持沉默」。該書的封面是本篤十六世和薩拉的兩人的照片。

有關內容惹來極大迴響，部分梵蒂岡專家質疑，梵蒂岡內部是否有極保守人士利用年屆92歲、並曾揚言會「隱世」的本篤十六世，挑戰方濟各的權威。更有最近探望過本篤十六世的人指出，這位榮休教宗幾乎整天都在睡覺，其體力根本不能寫書，因此質疑是有人刻意設計挑走兩位教宗的矛盾。

事件鬧得沸沸揚揚之際，本篤十六世的秘書根斯魏因（Georg Gaenswein）大主教表示，他代表本篤十六世要求薩拉聯繫出版商，請求對方將本篤十六世從該書的作者中除名，並從引言及結語移除他的簽名。根斯魏因稱，本篤十六世知道有本書準備出版，有為該書寫過一篇文章，又將文章授權賽拉「隨意使用」，但本篤十六世沒有同意聯名出書，也未看過及授權使用該書的封面。