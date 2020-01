新書內容與現教宗主張打對台　本篤十六世要求從作者除名

一本天主教榮休教宗本篤十六世列為共同作者的新書即將出版,內容引述他的說話,堅決反對允許已婚男性擔任神父,惹來與現任教宗方濟各打對台的爭議。新書出版前夕,本篤十六世要求從該本新書中除名。

由於神職人員短缺,現任教宗方濟各正考慮在特定的情況下,容許德行已獲證明的已婚男性擔任神父。而一本周三(15日)將在法國出版、列明由本篤十六世和梵蒂岡聖座禮儀及聖事部部長薩拉(Robert Sarah)樞機合著的新書《來自我們心中深處》(From the Depths of Our Hearts,暫譯),重申獨身神職人員的價值,並引述本篤十六世的話寫道,對於放寬神職人員獨身制度的問題「我無法保持沉默」。該書的封面是本篤十六世和薩拉的兩人的照片。

有關內容惹來極大迴響,部分梵蒂岡專家質疑,梵蒂岡內部是否有極保守人士利用年屆92歲、並曾揚言會「隱世」的本篤十六世,挑戰方濟各的權威。更有最近探望過本篤十六世的人指出,這位榮休教宗幾乎整天都在睡覺,其體力根本不能寫書,因此質疑是有人刻意設計挑走兩位教宗的矛盾。

事件鬧得沸沸揚揚之際,本篤十六世的秘書根斯魏因(Georg Gaenswein)大主教表示,他代表本篤十六世要求薩拉聯繫出版商,請求對方將本篤十六世從該書的作者中除名,並從引言及結語移除他的簽名。根斯魏因稱,本篤十六世知道有本書準備出版,有為該書寫過一篇文章,又將文章授權賽拉「隨意使用」,但本篤十六世沒有同意聯名出書,也未看過及授權使用該書的封面。