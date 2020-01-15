聯合國草擬2030年環保目標　冀扭轉第六次大滅絕

氣候變化的影響在近年日益顯著，有科學家直指地球正面臨史上第六次大滅絕。聯合國生物多樣化公約（CBD）組織為此草擬應對方案，要求各國在2030年前，保護全球三分之一的土地及海洋、減少50%的塑膠及肥料等污染，以扭轉物種數量下降的趨勢。

多個聯合國成員國早於2010年在日本訂下了減少污染的「愛知目標」，惟各國均未能達標。CBD草擬新的2030年目標，料將提上10月於中國昆明舉行的聯合國峰會議程。今次目標要求各國保護全球30%的海洋土地、控制入侵性物種、減少50%污染、規管可持續的野生動物貿易，以及讓各地原住民加入保護物種多樣性的討論。

計劃旨在修復生態系統，及保護對人類有關鍵作用的野生動物，與《巴黎氣候協定》類似。計劃屬於國際於2050年前保護生物多樣可持續性的長期框架中的其中一部分。

環保組織對此表示歡迎，其中「自然運動」的總監奧唐內（Brian O'Donnell）稱︰「今次的目標草案顯示各國有聆聽意見，承認其保護水土資源對氣候變化、物種滅絕、原住民權益等有重要性。這是令人振奮的第一步。」