靠書本首句認出129本名著　14歲少年創世界紀錄

再博覽群書的人通常看書都只能記下大致內容，英國一名14歲少年卻只需靠書籍開篇的第一句話，就能準確辨認出129本世界名著，上月一舉打破「用開篇第一句話連續辨識最多出版書籍」的記憶類健力士世界紀錄，令人嘆為觀止。此前最高紀錄保持者為一名印度男子，只做到連續認出30本書。

洛爾（Monty Lord）自透過美國耶魯大學的遙距課程學習心理學後，對記憶背誦興味盎然，遂在擔任電視製作人的父親建議下決定挑戰世界紀錄。他其後運用視覺化記憶法，在3周內背誦200本書的開頭第一句，當中包括《哈利波特》等孩子最愛的世界名著、莎士比亞戲劇等文學作品、如《Lolita》等爭議性作品。

洛爾當日坐在學校教室接受挑戰，由父親朗讀書籍首句，他則辨認該句出自哪部作品，最終連續認出129本。洛爾完成挑戰11日後，就收到官方的認證電郵。不過這名小男孩對今次創舉略感遺憾：「我背誦時會盡量找出句子和書名的關聯性，所以《哈利波特》很易背，但我卻將《魔戒》認錯成已出現過的《哈比人》」。

7歲已出版首本著作的洛爾笑言，其實最難是去年夏天在父親的婚禮上挑戰用阿拉姆語背主禱文，他計劃今年再下一城，挑戰背誦書籍的開頭幾行。

洛爾辨認的書籍第一句節錄（中譯）：

《哈利波特：神秘的魔法石》：住在水蠟樹街4號的德思禮先生和夫人很自豪地說，他們完全正常，非常感謝。

《小飛俠》：所有的孩子，除了一個，都長大了。

《少年Pi的奇幻漂流》：我的苦難讓我悲傷和沮喪。

《Lolita》：洛麗塔是我的生命之光，是我的慾念之火。

《飢餓遊戲》：當我醒來時，床的另一邊是冷冷的。

《鋼鐵俠》：鋼鐵俠來到了崖頂。