新聞剖析︰梅德韋傑夫未滿足條件　註定難成接班人

自1999年普京成為俄羅斯總統，至今已踏入第21年。普京上台後，迅速解決內憂外患，使國家再次強大，梅德韋傑夫一直甘願當第二。他們一個強悍，一個溫和，被視為最佳組合，梅德韋傑夫亦因此被視為普京的接任人。然而梅德韋傑夫突然辭任總理，有分析指他不能成為接班人其實有迹可尋。

普京為接班人定了3個接班條件，第一，年齡40至50歲，因為俄羅斯要保持強大，必須保障繼承人能夠長期執政，所以年紀不能太大；第二，沒有污點，備受愛戴的愛國者。這點很關鍵，作為接班人，那是必須要受百姓支持；第三，就是有治國能力。

年齡方面，梅德韋傑夫出生於1965年，今年已55歲，而如果普京2024年下台，那麽梅德韋傑夫接近60歲，明顯太老。第二，梅德韋傑夫不得民心，雖然做了這麽多年總理，還有總統，但是一直不被百姓愛戴。梅德韋傑夫家族掌控龐大資產，陷入經濟醜聞，爭政期間俄羅斯經濟一直發展不起來。

而唯一滿足條件的是，梅德韋傑夫有豐富的管理和治國經驗。由於3大條件對於俄羅斯來說缺一不可，梅德韋傑夫因此很難成為接班人。