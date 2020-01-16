梅根控告報章非法刊登私人信　父親或出庭作辯方證人

英國哈利王子的妻子梅根去年入稟控告《星期日郵報》非法刊登她寫給其父親的私人信件；而到本周三（15日）有報道指，辯方打算傳召梅根的父親馬克爾出庭作供，兩父親或因此要在法庭上相見。

梅根正控告《星期日郵報》和其母公司Associated Newspapers侵犯版權、濫用私人資訊和違反英國的資料保護法，而根據辯方向高等法院提交的法庭文件，辯方打算傳召馬克爾出庭，因為他「有莫大的權利」去述說他和女兒之間究竟發生何事，包括講述信件的內容。

文件同時指出，辯方以王室成員的活動、操守及行為標準，存在「巨大且合法」的公眾利益，作為抗辯理由，又指出王室成員的個人及家庭關係亦應包括在有關的操守之內。

文件又指出，刊登信件是要回應《People》雜誌去年2月一篇文章，文章中5名匿名受訪者提及了該封信的內容，顯示該封信內容已經為他人所知。辯方更指，信件的字體「工整」，顯示梅根預期有第三者會看到該信。

《星期日郵報》曾經刊登一封由馬克爾主動提供給該報的信件，該信全長5頁，馬克爾容許該報節錄其中9段刊登。信中梅根指摘父親多次公開說謊，包括訛稱女兒不理他、拒絕給予金錢支援，並控訴父親：「你將我的心撕碎成千萬片。」