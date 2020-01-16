華為擲2000萬英鎊　招開發商研手機程式

中國科技巨企華為面臨美國封殺壓力，仍繼續其擴張計劃，周三（15日）宣布在愛爾蘭投資2000萬英鎊（約2億港元），吸引英國及愛爾蘭的軟件開發商，為其愛爾蘭手機總部開發應用程式。與此同時，德國總理默克爾周四（16日）與議員磋商，是否在國內5G建設中排除華為技術。

華為面對美國封殺，在技術上需要自給自足。華為在英國倫敦舉行開發商會議，公布一項開放式應用程式製作系統，吸引開發者加入。今次投資反映華為轉向集中發展自家手機技術。根據統計，去年每月逾2.7億人由華為的系統下載應用程式。

德國執政黨消息指，默克爾周四與保守派資深議員會面，討論國內5G建設問題。默克爾的聯盟黨尚未決定，是否支持與其合組政府的社會民主黨提案，禁止華為參與5G服務。不過，默克爾的聯合政府面臨美國壓力，仍不希望排除任何特定國家及供應商，僅主張加強監管審查。

此外，中國駐加拿大大使叢培武周三在加媒撰文，指5G開發不應被政治化。他批評，美國稱華為設備存在安全威脅，但至今無任何國家拿出確鑿證據。他強調，5G技術是國際社會共同創新成果，歧視性的做法不僅不利發展，更有悖公平競爭原則，損害全球共同利益。他呼籲加拿大考慮自身長遠利益，獨立自主的作出選擇。