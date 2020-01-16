歐洲議會通過議案　支持台灣參與國際組織

歐洲議會周三（15日）在法國史特拉斯堡通過2項年度報告決議案，支持台灣參與國際組織。台外交部周四（16日）表示，歐洲議會在台灣大選後通過有關決議案，更具重要意義，台方對此表示感謝。台灣將持續與歐盟深化合作，共同捍衞民主自由、促進區域和平。

台外交部的新聞稿指出，歐洲議會表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy）年度執行報告，以及「共同安全暨防禦政策」（Common Security and Defence Policy）年度執行報告決議案。

決議案內容延續去年12月4日歐盟對外事務部表決通過的條文，強調歐盟與東亞及東南亞強化關係的重要，呼籲東海、南海及台海相關各方透過和平方式解決歧見，並關切專制政權透過假訊息及網絡攻擊干擾別國選舉並威脅亞洲民主，重申支持台灣有意義參與國際組織。

新聞稿又指出，歐洲議會議員索埃德羅娃（Michaela Sojdrova）提到台灣因應外部勢力介入選舉，於去年年底通過「反滲透法」，與歐盟反制外來政治勢力干預歐洲選舉立場一致，台歐盟應該在相關領域加強合作。