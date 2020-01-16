東岸雷暴或緩解山火　新省史前松樹林幸保不失

澳洲山火嚴重危及生態，大量濃煙亦導致國際性的空氣污染。澳洲東岸部分地區周四（16日）終迎來猛烈雷雨，其中更有指墨爾本在半小時的雨量有如一個月的份量，有望暫時緩解災情。另外，雖然不少林木遭山火吞噬，但新南威爾士省一個史前松樹林在地方政府的努力下幸保不失。

澳洲氣象局預計，墨爾本等部分地區在未來4至5日會迎來暴雨，或能減緩、甚至撲滅該區大火；惟仍有地區的降雨量或只得一兩毫米。但當局又警告，暴雨或帶來洪水風險，而雷電則反而可能會點燃新火頭，危機未解。預測更指，未來幾周的天氣將恢復炎熱。

暴雨嚴重的墨爾本吉朗，在30分鐘內錄得44毫米降雨量，狂風達每小時110公里，令原本「危險」評級的空氣質素回升至「良好」水平。在維多利亞省部分地區及墨爾本近郊，更下起冰雹；氣象局亦已向西澳省及昆士蘭省等地發布嚴重雷雨警告。隨雷雨帶移動，新南威爾士省南海岸未來數天的雨量可能達50毫米。

不過，新省至周四（16日）仍有85個火頭，其中30個仍未受控。瓦勒邁國家公園大片地區受森林大火破壞，當地消防員奉命保護園內地點保密的瓦勒邁松樹林，大規模灌救下終保住樹林。據悉，該片松樹林祖先可追溯至9千萬年前的侏羅紀時期，在1994年一度被認為已經滅絕。但其後澳洲於該處重新發現該種松樹，目前野外僅存不足200棵，為世上唯一保存地。