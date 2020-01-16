視加拿大為中途屋　《環球郵報》表明不歡迎哈利夫婦

英國哈利王子及妻子梅根淡出王室，有指將移居加拿大。繼加拿大惡搞網站諷他們是「無一技之長的移民」後，加國最大報章《環球郵報》亦炮轟兩人，指兩人想逃離英國但又想保留王室身份，加國不會為此作「中途屋」；更直指政府應向哈利和梅根說不。

《環球郵報》為加拿大最具影響力報章之一，立場保守親王室。該報周一（13日）的專欄評論批評哈利與梅根想移居加拿大、同時保留王室身份的計劃模稜兩可，直言總理杜魯多應回絕他們。但杜魯多早前曾表示，哈利一家是加國「永遠歡迎的朋友」。

文章指出，加拿大雖是英聯邦一分子，但與王室的關係與英國情況有異︰「我們的王室不住在這裏。他們遙距統治，近在心中，遠在天邊。」文章強調，加國人民歡迎王室成員到訪，但不代表他們可在國內定居，直指︰「在大西洋彼岸沒事可幹的王子，不該被運到這裏。」文章認為，加拿大無權置喙英國皇室事務，否則可能打破憲法中不明而喻的禁忌。

引發皇室風暴以來，哈利周四（16日）將首度現身，於白金漢宮主持世界盃聯盟式欖球賽的抽籤儀式。不過，據悉其時英女王伊利沙白二世並非身處白金漢宮內；但哈利料將再就淡出安排，於白金漢宮與王室官員會面。