選美行舞台絆倒甩胸圍　佳麗處變不驚奪后冠

比利時小姐選美總決賽上周六（11日）在西部德帕內舉行，來自安特衞普的23歲佳麗烏伊澤（Celine Van Ouytsel）不慎絆倒失足，雙膝跪地，更跌出無吊帶胸圍。惟她並沒驚慌失措，反而優雅地站起身，微笑張開雙手向觀眾敬禮，贏得滿堂喝采。她最終更擊敗其餘51名佳麗奪得后冠，將代表比利時到泰國參加世界小姐選美大賽。

烏伊澤在開場自我介紹環節中，與另外2名佳麗一同出場。她身穿藍白長裙禮服，步落舞台階梯時，意外被長裙絆倒，失平衡跌坐地上。遇到這突如其來失儀場面，烏伊澤並沒有慌張，反而淡定保持微笑，得體地撐地站起來繼續行舞台，而地上則遺下從她身上掉下的無吊帶胸圍。當全場為她憂心之時，烏伊澤向觀眾展開雙臂，展現燦爛笑容，全場隨即報以喝采及掌聲。

這一跌不但沒令烏伊澤失分，更為她贏得后冠和社交媒體小姐榮銜。烏伊澤賽後稱對奪冠感難以置信，又藉出場時的一跌鼓勵其他人，她說：「人生路途上難免常會跌倒，就看你是否能勇敢攀起，再上前路。」

烏伊澤參加選美前就讀安特衞普大學法律學院，並以優異成績畢業，獲法律碩士學位。她稱希望完成其比利時小姐親善任務後，實現成為律師的夢想。