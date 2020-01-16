大堂石柱藏侏羅紀化石　JR金澤站一夜爆紅

柱上的菊石亞種（左圖圈中）和厚齒二枚貝（右圖圈中），都清楚可見。

2020年伊始，日本北陸的JR金澤站因石柱上發現侏羅紀古生物化石而一夜爆紅。有人拍下並上載至社交網站，周一（13日）吸引逾21000條轉發和超過65000個讚。有網民更留言表示：「哇，好遠，但也一定要去開眼界！」

熱潮始於本月3日，社交網站上出現了金澤站東側「迎賓巨蛋」地下廣場石柱的幾張相片。相中的柱上貼有「菊石」、「海棉」、「厚齒二枚貝」等標記，並有箭頭指向柱上藏着的古代海洋生物化石，很有歷史博物館的感覺。

金澤大學古代環境學教授長谷川卓指，這些化石約有一億年以上歷史。除了菊石外，車站內還有各種魷魚、角石、鱷魚、蠔、珊瑚的化石。化石還藏在市內的酒店、停車場等地方的石牆、石柱，乃至石製地板中。

車站管理當局表示，其實早在2005年車站啟用不久，一位理科教師已發現該批由中國入口石材製成的柱上藏有化石。一名每日都經車站上下課的18歲女生表示：「我是自小都看到柱子上貼了東西，但從沒有理會上面寫了甚麼。」直至新年期間的那段貼文，才把化石一事重新炒熱。