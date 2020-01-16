馬克龍稱曾向日方抗議　高恩代表律師請辭

馬克龍稱曾向日方抗議，對高恩的審訊有欠公允。（Getty Images圖片）

雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩涉挪用公款被捕，早前由日本潛逃到黎巴嫩。法國總統馬克龍周三（15日）表示，對事件不予置評，澄清法國未有參與高恩的逃亡計劃，又指曾多次要求日方公平審訊高恩。而高恩的其中一名代表律師在委託人潛逃後，於周四（16日）請辭。

馬克龍指，為保障嫌疑人及被告權利，他已多次向日本首相安倍晉三表示，不滿意日方對高恩的拘留和調查狀況。他強調：「希望所有法國國民面臨外國司法程序時，其基本辯護權都能得到妥善尊重。」

高恩的辯護律師弘中惇一郎發聲明指，他與其辦公室處理高恩一案的整個法律團隊將會辭職，但未有說明原因。高恩去年底棄保潛逃，意味其案件不會在日本繼續進行。國際刑警組織已向高恩發出通緝令，但黎巴嫩引渡他的可能性不大。據悉，高恩已委託一個國際律師團隊，並表示願意在黎巴嫩受審。

日產周四則發聲明，公布了防止類似高恩醜聞的事件重演的措施，並再次譴責高恩行徑。日產向東京證券交易所提交的報告顯示，高恩在任時有權獨自決定高層的薪酬，而其他部門更是無從得知相關資訊。日產為此在董事局中加入獨立成員，以作制衡。