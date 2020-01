「我很久以前已想離國」　哈利活動花絮配樂惹議

英國哈利王子周四(16日)在白金漢宮出席2021年世界盃聯盟式欖球賽的抽籤儀式,被認為可能是他淡出高級王室成員之前的最後一項王室活動。無獨有偶,哈利在他的官方社交媒體戶口上載了一段配樂含有「敏感」歌詞的活動花絮片段,惹惱了白金漢宮。

哈利夫婦的官方Instagram(Ig)戶口周四上載了一輯哈利王子在抽籤前後的活動花絮,背景音樂用上了英國樂隊Stone Roses名曲《This Is The One》,歌曲其中一歌詞是「I'd like to leave the country for a month of Sundays'」(我很久以前已想離國)。盛傳哈利一家人淡出王室後將會移居加拿大,挑選這首歌曲也令人聯想到哈利是否意有所指。

《每日郵報》報道,一名「憤怒的」白金漢宮官員回應事件時,指哈利王子在挑選有關歌曲時沒有提供任何意見;報道又引述接近哈利的消息人士指,王室團隊並沒有參與選曲,但指歌曲是由大會主辦方推薦,理由是這是一首對欖球運動的「讚歌」。

不過報道同時稱,雖然配樂沒有播出上述歌詞,但選歌時哈利夫婦的顧問們並不知道這首名曲含有上述歌詞的說法,難以令人信服。