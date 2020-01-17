大雨未解山火危機　10億動物死亡恐成生態浩劫

澳洲山火肆虐多時，墨爾本等多地周四（16日）終迎來雷雨，緩解火勢蔓延、淨化濃煙霧霾。不過，民眾為及時雨歡呼的同時，暴雨帶來水浸危機，雷電亦點燃多個新火頭。而生態學家則估計，山火至今已導致逾10億隻動物死亡，澳洲政府竭力救援亦難扭轉生態災難，專家甚至擔憂南澳袋鼠島獨有的木蜂已在火場中滅絕。

悉尼等主要城市都出現降雨，其中墨爾本錄得77毫米雨量，市內氣溫更在兩日在急跌至攝氏20度以下，暫時解除酷熱狀況。惟閃電在新南威爾士省及維多利亞省引發多次草地火災，所幸在天雨下應難以擴散；而風暴在維省亦造成不少破壞，包括出現4米深的路面塌陷。此外，日本則派出兩架航空自衞隊C-130運輸機抵達澳洲東部協助滅火，獲澳洲軍方致謝。

澳洲山火從去年延燒至今造成至少30人死亡，相當於南韓面積的約1000萬公頃土地被燒毀。有生態學家估計，僅算上哺乳動物、鳥類和爬蟲類等，全國可能有超過10億隻動物葬身火海，包括大量澳洲特有的動植物，形容是一場毀滅性生態浩劫。幸存動物亦因棲息地近全毀而無處容身，飢渴交迫之餘增加被掠食的風險。

有科學家指出，澳洲僅存在袋鼠島上的金綠色木蜂可能已全滅，生態系統缺口料將進一步影響原生種花卉。樹熊則因為棲息地分布於火勢最猛的東岸而大受其害，有指今次大火，恐導致樹熊由「易危」物種改被列為「瀕危」。不過，有部分動物竟在火場中學會自救，其中擅長挖洞的袋熊更為不少其他小動物挖出「避難所」，成為火場英雄。