警告魔鬼在細節　歐盟將評估中美貿易協議

中美周三（15日）簽署首階段貿易協議，歐盟貿易專員霍根（Phil Hogan）周四（16日）表示，協議基於非常規的雙邊磋商達成，歐盟將檢視內容及評估是否符合世界貿易組織準則，又警告「魔鬼在細節」。他稱，美國沒有解決中國的貿易結構問題，雙方亦維持現行關稅，直指協議的政治利益多於經濟利益。

霍根當日於倫敦向華盛頓的戰略與國際研究中心論壇發表視像講話，指中美於常規框架外磋商，協議細節目前有點粗略，歐盟尚未分析內容，將研究並評估是否符合世貿準則，若有違規會採取行動。

霍根亦批評，協議沒有滿足美國和歐盟對中國結構性改革的要求，將觀望中美下階段談判甚麼議題。他續指，雙方仍保留懲罰性關稅，影響競爭及就業，對經濟的好處有限，質疑這是政治行動，短期而言或有利美國總統特朗普爭取連任。

除了中美貿易戰，霍根還促請美歐盡快解決飛機補貼爭端，明言雙方為此針鋒相對，只會讓中國航天工業得益。中美簽署首階段協議後，美國國會周四亦通過美墨加協定，商務部長羅斯稱華府可集中火力與歐盟談判，立場會更強硬。霍根警告若事態升級，歐盟將與法國聯手，考慮一切選項保護己身的經濟利益。