百年一遇暴雨　昆省東南部錄300毫米雨量

澳洲東岸地區近日下起及時雨，暫時緩解山火災情。惟部分地區雨勢過大，周六（18日）遭遇百年一遇的暴雨，其中昆士蘭省東南部成重災區，一晚錄得逾300毫米雨量，洪水氾濫導致多條主要公路關閉、民眾涉水而行。

澳洲氣象局表示，周六凌晨至早上6時、7時，陽光海岸、布里斯班、黃金海岸均落起暴雨，廣泛地區的降雨量為100至200毫米，部分地區雨量多達逾300毫米，是整月雨量的3倍，多條主要高速公路、國家公園及旅遊景點需要關閉。當局發出緊急暴雨警告，形容這現象屬百年一遇，預計暴雨持續數天，更警告黃金海岸的洪水量或達到危及生命的級別。

反觀昆士蘭省南原區，近日仍受乾旱天氣影響，澳洲廣播公司（ABC）周三（15日）指，該區因山火導致食水嚴重短缺，但地方議會允許一間中資度假村設置抽水和淨水設施，並每年抽取9600萬公升地下水，送往黃金海岸以樽裝水形式銷售。

全國目前仍有近100個火頭，澳洲旅遊出口委員會周五表示，自去年9月發生山火以來，預訂前往澳洲的旅客已減少10%至20%，估計令旅遊業收益損失45億澳元（約240億港元）。委員會又指，山火危機對來自美國、英國和歐洲的旅遊收入衝擊最嚴重，以往來自這些地區的旅客佔全年50%。

山火危機破壞生態及家園，亦嚴重打擊經濟，聯邦政府早前宣布多筆大額援助，惟澳洲廣播公司周六的評論指，外界不知救助的詳情，不知何時及如何發放，民眾認為政府應直接把資金交予地區慈善組織，它們才最清楚每個區域民眾的需要，而不是交給政府部門或官員。文章又指，總理莫里森日前與慈善機構開會時有「影相機會」，但組織仍未向傳媒講話時就請記者離場。