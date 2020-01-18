6000萬歐元名畫失竊23年　園丁外牆暗門尋獲

意大利一名園丁上月清理一間畫廊外牆上的藤蔓時，無意發現一道暗門，尋獲一幅油畫。經專家鑑定下，該幅畫作竟然是1997年於同一畫廊失竊、奧地利象徵主義畫家克林姆（Gustav Klimt）的名作。困擾當地23年的失畫謎團，終戲劇性地解開。

失竊名畫《女子的畫像》是克林姆唯一一幅畫中有畫的作品，極具價值，估值達6000萬歐元（約5.16億港元）。該畫1997年在皮亞琴察的畫廊展出前不翼而飛，警方推測犯人從畫廊屋頂的天窗下手，拆下畫框將作品吊走，但搜索多年無果。當局於2016年在畫框發現疑犯DNA的新證據，重啟調查，但名畫依然下落不明。

直至上月，兩名園丁清理畫廊的藤蔓時，在外牆一道金屬門後的暗室，尋獲一幅置於袋內的畫作。當局最初以為該畫只是1917年的重製版，但專家以紫外光等檢驗、比對1996年的照片，終確認它是真品。檢察部門將檢測《女子的畫像》是被一直藏於牆內，抑或是近日方被歸還，完成後畫作就可重新展出。

不過，這個皮亞琴察文藝界的最大謎團仍有未解之處。名畫重新現世之後，當地傳媒竟接獲兩名聲稱是偷畫賊的神秘人來信，指自己盜畫後將它藏在牆內。藝術專家考齊（Guido Cauzzi）指，畫作保存狀態良好，是否一直藏於牆內仍有待調查。值得一提的是，有人在2015年曾向當地報章宣稱，將在畫作失竊20周年之時完璧歸趙，惟未有下文；未知是否與今次發現有關。