度假小島徵管理人包食住　無電無Wifi仍吸引？

愛爾蘭一座名勝小島近日聘請夏季管理員，當選者可盡享約半年的如畫風光。但原來這份包食住的短期工也未必稱得上「荀工」，因為島上並無電力及熱水供應，現代人不可或缺的Wifi更是欠奉。不過，未知是否因為遠離煩囂的生活吸引，島主已旋即收到7000封求職信，有興趣的旅行家得把握機會了。

大布拉斯凱特島（Great Blasket Island）位於凱里郡沿海地區，無人島上風景絕美，吸引不少度假遊客。在各島經營遊覽船的老闆娘凱絲（Alice Hayes）由於需打理鄰近島嶼業務，於是委託管理員打理大布拉斯凱特島；惟原管理員因事辭職，凱絲遂貼出招聘啟事。職位接受夫妻、情侶及朋友兩人應徵，需於4至10月期間管理島上的3間度假屋和咖啡室，並於網上分享島上生活。

原來的管理員基歐（Lesley Kehoe）則在社交網上表示，島上生活看似悠閒，惟每天要接待多達400名客人，加上整理3間度假屋及打理咖啡室，工作其實相當充實。她補充，雖然島上沒有電力和WiFi，但備有風力發電機、亦有手機數據信號，所以上網、打電話都沒有問題，只是燒水洗澡等比較麻煩。她更指，在島上住上一陣子，皮膚、頭髮乃至整體健康都大有進步，期望日後回島度假。