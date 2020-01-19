哈利梅根保安費7700萬港元　英加未傾掂數

哈利（右）及梅根（左）的保安費用不菲。（Getty Images圖片）

英國王室上周六（18日）宣布，哈利王子及妻子梅根將放棄「殿下」名銜，不再接受公帑資助，但沒有交代兩人今後的保安經費。有傳哈利一家將移居加拿大，有保安專家估計，他們每年保安費用或高達1294萬加元（約7700萬港元），由英國抑或加拿大埋單仍未知。

加拿大保安專家、曾負責英國王室到訪保安工作的皇家騎警前警員馬修斯（Chris Matthews）表示，哈利一家移居加國後，保安措施與一國總理無異。除了支付貼身保鏢的薪金外，外出旅遊時亦要支付他們乘坐交通工具及飛機的費用，更要支付他們的通訊裝備費用。哈利的住宅需安裝圍欄、閉路電視及警鐘，進一步增加保安開支。

有消息指，英國國務大臣盧柏敦、內政大臣彭黛玲堅持要求繼續保護哈利夫婦，但可能降低安全級別，保鏢將不會有佩槍，而是改用電槍。加拿大總理杜魯多曾保證，哈利一家移居該國後會很安全。加國估計會根據哈利夫婦現時的保安經費支出，支付每年一半金額，約130萬加元（約773萬港元）。

加媒於上周隨機訪問1154名成年人，結果73%受訪者指不希望加國政府替哈利支付所有費用，只有3%受訪者同意加國支付所有費用。