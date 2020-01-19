安撫旅客不安情緒　機場引入狗地勤任摸唔嬲

乘飛機出行已日漸普及，但仍有不少人會對飛行感到焦慮緊張。英國南安普敦（Southampton）機場有見及此，特地引入一隊專職安撫乘客的機場地勤——成員卻不是善解人意的空姐空少，而是一群聰明可愛的治療犬。團隊旨在為受焦慮等精神問題困擾的乘客服務，期望可在英國各地進一步推廣。

英媒上周六（18日）報道，南安普敦國際機場與「全國治療犬」組織合作，在機場引入一隊包含14隻狗的「狗狗地勤隊」。隊中有金毛尋回犬、德國牧羊犬及蘭伯格犬等帥氣大狗，亦有較嬌小的比高犬和哈巴狗等，大家喜歡的種類應有盡有。牠們將每周巡邏機場，容許旅客「任摸唔嬲」，提供起飛前的一點安心。

南安普敦機場的旅客行動部門指出，輕撫狗狗有減緩心跳、降低血壓及平復心情的效果，有狗相伴更能提升自信感和溝通信心，相信對害怕乘飛機的旅客大有幫助。旅客行動組的負責人楊格（Simon Young）直指，狗狗隊不止有助旅客，連對工作人員也有好處︰「這些四足朋友能夠傳播快樂心情，我們很高興牠們能加入機場團隊。」

南安普敦機場的治療犬計劃是與當地「藍十字」流浪動物組織合作，期望相輔相成為有需要人士或動物伸出援手。除了南安普敦，蘇格蘭的阿伯丁機場早前亦已率先引入了治療犬隊。多份研究報告都顯示，治療犬能安撫及分散注意力，對有精神問題人士、不擅社交者及長者都大有幫助。