獨自露營竟遭「騎劫」　硬漢瞬間融化變身貓奴

日本一名鐵騎士日前到郊野獨自露營，追求一個人的浪漫。不過，一群野貓竟不請自來，「騎劫」營地、霸佔營火、還在營帳自出自入，令他的獨行計劃瞬間泡湯。但鐵騎士哭笑不得之餘，始終還是難抵貓咪可愛誘惑，乖乖化身貓奴百般服侍，最後幸獲貓咪報恩送上回禮。他事後在社交網分享搞笑見聞，旋即成為笑爆網絡的熱話。

網民「小狼電單車二郎」上周獨自到郊外露營，沒想到營地早已被一群貓咪佔據。他在黃昏時開始生火煮食，小貓們即時聚集過來，虎視眈眈欲分一杯羮。在群貓壓力下，二郎只得與牠們分享晚餐，結果惹來更多貓群圍到到火堆旁取暖。本來自在悠然的露營，竟變成勞碌為眾貓添柴保暖，讓牠們安然圍着火堆入睡。到二郎就寢時，更有一些貓咪老實不客氣地鑽入營內，一覺睡至天明。

但是，原來小貓們也不是來白吃白喝的——二郎翌日起床後，發現木柴堆上擺滿了一大堆松果，似乎是貓咪帶來付賬的回饋。網民看到此處不禁紛紛直呼可愛，認為貓貓是有意出一分力，帶來生火用的材料。到第二晚，貓群果然又來到營地開派對，令二郎三天兩3日2夜的獨狼之旅，變成自動送上門的貓奴服務。網友們都稱羨指二郎「貓福不淺」，甚至也想到該個營地逗貓。