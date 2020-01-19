美澳科學家聯手　培育基因改造蚊抗登革熱

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）上周五（17日）公布，研究人員與美國加州大學聖迭戈分校聯手，成功培育出一種能夠抵抗登革熱傳播的基因改造蚊子，有望遏止該種全球性疾病。

CSIRO高級研究員珀拉德卡爾（Prasad Paradkar）指出，登革熱至今仍在近熱帶地區如孟加拉、巴基斯坦、菲律賓等地蔓延，目前仍無徹底的解藥，只有部分有效的疫苗。團隊破天荒以基因改造技術，成功令傳播病毒主要蚊種「埃及伊蚊」，能夠抵抗全部4種血清型登革熱病毒。蚊子被導入人類免疫基因後，即使再吸入感染者的血液，亦會因為人類蛋白在蚊子體內會活躍，而中和病毒。蚊子不受感染，也就不會繼續傳播病毒。

加州大學聖迭戈分校的副教授阿克巴里（Omar Akbari）稱︰「今次突破性的研究，有望可帶來控制蚊子傳染病的更大影響。」團隊已計劃進一步將技術應用在控制寨卡、黃熱病等疫病之上。是次研究結果已刊登於在《公共科學圖書館．病原體》（PLoS Pathogens）上。