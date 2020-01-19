暴雨緩解山火引發洪災　樹熊車路舔污水解渴

澳洲山火延燒日久，近日東部及西部迎來大雨，令火勢開始受控，但隨之而來出現洪災。西澳省一名女童被洪水沖走，其後竟奇迹地在3.5公里外的地點獲救。新南威爾士省有樹熊因山火及乾旱而缺水，趁下雨走到馬路上狂舔地面的污水解渴，畫面令人心疼。

百年一遇的豪雨肆虐多地，西澳省皮爾巴拉區亦受洪水侵襲。當地一名3歲女童上周三（15日）與小狗離家散步，卻不幸遭洪水圍困及沖走，當局接報後派出直升機搜索。24小時後，一人一狗奇迹地於離家數公里遠的地方被救起。女童被發現滿身污泥，但沒有大礙，小狗則在旁盡力保護主人。女童和小狗已獲安全送回家，警方盛讚搜救人員及小狗的努力。

新省一名女子近日與孩子回家時，發現一隻樹熊在馬路上四處遊蕩，不斷尋找水坑。牠一發現積水就拼命地舔舐，並不時回頭看人。該女子表示，因為樹熊太渴，她根本無法將牠引離馬路。她本來以為樹熊受了傷，因此找來獸醫協助，卻發現樹熊已為躲避人類而爬上大樹。獸醫認為該樹熊很健康，沒有感染病毒。

南澳省袋鼠島大片土地已受山火摧殘，當地有一隻受傷的樹熊被發現坐在岸邊，旁邊有一具樹熊屍體。受傷的樹熊看似正為同伴的離世而傷心，場面令人心酸。該隻樹熊其後獲送到保育中心治理。

山火同時令不少預定來澳旅遊的外國人卻步。報道指，遊客量因而大跌一至兩成，相關經濟損失近10億澳元（約53億港元），料至今年底增至45億澳元（約240億港元）。澳洲旅遊出口理事會（ATEC）表示，70%成員公司都遇到取消行程的情況。另有墨爾本旅行社預測，今年春節華客人數亦會減少兩成。政府周日宣布，將注資7600萬澳元（約4億港元）挽救備受重創的旅遊業。