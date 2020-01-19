《美日安保條約》簽署60周年　特朗普信日方會作更多貢獻

美國及日本周日（19日）紀念《美日安保條約》簽署60周年，美國總統特朗普指，相信日本會為兩國共同安全作出更多貢獻。而日本首相安倍晉三則指，《美日安保條約》是不朽支柱。

特朗普以往曾指《美日安保條約》不公平，因為當日本受到攻擊時，美國需要為日本而戰，但日本沒有必要在美國受到攻擊時作戰。特朗普更要求日本負擔更多美軍在日本的駐軍費，又希望日本在太空及網絡等新領域上，作出更多貢獻。特朗普上周六（18日）發聲明指：「由於安全環境持續變化、新挑戰出現，我們必須加強及深化同盟關係。」、「我有信心在未來的日子，日本會在兩國共同安全上持續作出更多貢獻，同盟關係會繼續茁壯成長。」特朗普形容同盟關係現時堅如磐石，是過往60年來兩國及周邊地區的和平、安全及繁榮的關鍵。

安倍晉三出席《美日安保條約》紀念儀式時，表示條約是不朽支柱，能保護世界和平及保障繁榮穩定。他強調，日本會在太空和網絡領域充實日美同盟。有日媒分析指，在中國增強軍事力量及北韓持續開發核武的情況下，東亞安全環境劇變，美日同盟有可能被迫改變。