35天划艇橫渡大西洋　蘇格蘭三兄弟破世界紀錄

英國蘇格蘭熱愛划艇的三兄弟，上月合力划行了4828公里，僅用35天就橫越大西洋、由歐洲划抵北美，創下世界紀錄。除了速度第一，他們也是第一個划艇越洋的兄弟檔、也是橫越大西洋的最年輕三人組，成就驕人。

27歲的埃旺（Ewan MacLean）與兩名大學生弟弟、26歲的杰米（Jamie）和21歲的拉克倫（Lachlan），三兄弟組成「划手兄弟（BROAR）」團隊。他們上月在西班牙加那利群島出發，划艇僅35天又9小時9分鐘，就抵達大西洋彼岸的北美洲國家安提瓜；打破了原本耗時41天的三人划艇紀錄。

划手兄弟在完成創舉途中，遇上暈浪、電力不足、風暴、脫水及疲勞等難關，但仍一一克服。其中，他們在出發15天後，手機電線就因鹽分侵蝕而故障，令他們不得不在沒有音樂、電台等任何娛樂的情況下繼續旅程；所幸他們還能彈奏樂器自娛。埃旺在完成挑戰後笑言︰「他們得押着我雙手才叫得動我參賽，但我現在會永遠感謝我的弟弟們。」

原來，埃旺三兄弟是參加了「泰斯卡威士忌挑戰」的越洋划艇比賽，賽事向來被視為最困難的比賽之一。活動主辦方更在社交網上補充指，三兄弟抵埗時餘裕滿滿，悠閒地彈奏着風笛衝線。另外，他們此行除了挑戰紀錄，更為兒童健康組織籌款，意義非凡。