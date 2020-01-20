ICIJ披露非洲女首富　涉轉移侵吞的公款逃稅

國際調查記者同盟（ICIJ）周日（19日）公布一批名為「羅安達解密」的文件，披露安哥拉前總統桑托斯（José Eduardo dos Santos）之女、非洲女首富伊莎貝爾（Isabel dos Santos）如何在國際金融機構、知名會計行、律師等協助下，侵吞數以億美元計的公帑，轉移到離岸戶口。伊莎貝爾的代表律師否認指控，批評調查是高度協調的攻擊。

ICIJ聯同多間傳媒機構，組成來自20個國家、共120人的調查組，翻查71.5萬份文件，進行名為「羅安達解密」的調查。調查發現，46歲的伊莎貝爾多年來與其丈夫多科洛（Sindika Dokolo）透過多間西方金融機構、律師、會計、政府官員及管理公司，組成一個不透明網絡，把資產轉到離岸戶口藉以逃稅。

報告點名羅兵咸永道（PwC）、波士頓顧問集團（BCG）等西方顧問公司漠視警告，為伊莎貝爾隱藏侵吞的公帑。報告亦公開經塗黑的文件，顯示顧問公司如何開設不透明銀行戶口。其中一份機密文件是由波士頓顧問集團於2015年撰寫，概述一項把錢移往離岸戶口的複雜計劃；畢馬威（KPMG）亦有一份99頁的類似報告。

財經雜誌《福布斯》去年估計伊莎貝爾的身家達22億美元（約171.6億港元），其父在位期間她掌管安哥拉國家石油公司Sonangol，直至桑托斯2017下台後被繼任的總統趕走。安哥拉檢控官上月凍結她及多科洛的銀行帳戶與資產，伊莎貝爾指有人意在抹黑父親與她，是獵巫行動及政治報復。