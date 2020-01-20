暴風吹襲落豪雨大雪1死　氣象局罕有發紅色警報

暴風「哥莉亞」（Gloria）周日（19日）起吹襲西班牙，為當地帶來暴風雪，氣象部門罕有發出紅色天氣警報，預料惡劣天氣持續至周二（21日）。北部一名男子周日為座駕的輪胎換雪鍊時，被一輛失控汽車撞斃，是風暴期間首宗致命意外。

氣象部門表示，哥莉亞在周一（20日）及周二會為全國多地帶來惡劣天氣，當局對10個省發出紅色天氣警報，預料氣溫會極低，並有4米高巨浪和大雪。受風暴影響最嚴重的是巴利阿里群島，其中最大島嶼馬略卡預料在12小時內有豪雨，或有洪水氾濫，當局已制定好應急措施。

惡劣天氣下，北部自治區阿斯圖里亞斯一名44歲男子在公路為汽車換雪鍊時，遭一輛疑因路玫積雪失控的小型貨車撞上，最終死亡。在特魯埃爾（Teruel），兩名女子乘坐的汽車被困積雪中，當局需派人將她們救出。

暴風亦令阿利坎特機場由周日早上7時起關閉24小時，近200航班受影響。在巴塞隆拿，由於會有巨浪，當局呼籲人們遠離海灘。首都馬德里所有公共遊樂場亦需關閉。巴倫西亞省多個城市的學校停課，部分城市的公路亦因為天氣情況極惡劣，禁止巴士、旅遊巴及貨車行駛。