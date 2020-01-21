黨徽似光明會被指反君主　新興反對黨獲判無罪

未來前進黨的宣傳板上面印有他納通相片及黨徽。（Getty Images圖片）

泰國新興反對黨未來前進黨在去年選舉形勢大好後，面臨解散危機。親軍政府人士在去年7月提控，指未來前進黨的黨徽與秘密組織「光明會」相似，有企圖顛覆泰國王室的嫌疑，要求將該黨解散。分析原估計未來前進黨難逃解散一劫，但憲法法院周二（21日）裁定該黨無罪。

指控指，未來前進黨的橙色倒三角形黨徽，與陰謀論之中、企圖主宰世界的光明會三角徽號相似，有顛覆君主立憲制的意圖。未來前進黨發言人帕尼卡（Pannika Wanich）表示，指控只是以保護國王作幌子，打壓該黨為實。

帕尼卡稱：「明顯地，有人是為了摧毀我黨而給我們扣上反君主的帽子。我們強調，這是一次蓄意的政治打壓。」他指這些指控將會開壞先例，恐怕打擊組黨自由。雖然未來前進黨免於滅黨，但有大學學者指出，該黨在政治前景依然困難重重。

未來前進黨由41歲富豪他納通（Thanathorn Jungroongruangkit）在兩年前組成，主張建立真正民主、反對軍政府執政，極受年輕人支持。該黨在去年3月的國會選舉中獲得80個眾議院議席，其後被軍方全方位追擊。