Trivago涉誤導用家　裁定違消費者法

酒店格價網站Trivago前年8月，被澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）入稟控告，指其網站廣告誤導用戶。澳洲聯邦法院周一（20日）裁定該公司違反消費者法，擇日判罰。ACCC歡迎裁決，並稱稍後會向其他同類網站提出訴訟，以保障消費者權益。

ACCC主席西姆斯（Rod Sims）指，Trivago以酒店願意付出佣金多寡，來決定它們在網站上的排名，又以普通房間價錢與豪華套房作比較誤導用家，令他們轉訂願意向Trivago支付更多佣金的酒店。

此外，西姆斯又指Trivago在網站的搜尋結果顯示畫面上，以「大劈價」字樣或不同顏色顯示房間價格，令用家以為是最低價格，而事實上用家可在網頁上「更多房價」一欄內找到價格更低的房間。

聯邦法院法官莫申斯基（Mark Moshinsky）裁定Trivago的做法涉及誤導及欺騙，違反消費者法後，西姆斯周二稱希望Trivago對其他同類格價網站起警誡作用。Trivago傳訊部門主管稱會檢視裁決，並會參考裁決所提出，格價網站在澳洲應如何展示搜尋結果的新指引。