調查委員會：涉屠殺羅興亞人　軍方犯戰爭罪行

緬甸政府前年5月成立獨立調查委員會（ICOE），調查軍方被指屠殺回教少數族裔羅興亞人的指控。委員會周一（20日）發表461頁的報告，指軍方犯下戰爭罪行及嚴重違人權，但沒證據顯示他們有目的地進行種族清洗。人權組織及羅興亞領袖批評委員會為軍方洗白。

ICOE主席、菲律賓前副外長馬納洛（Rosario Manalo）在聲明中指，她們訪問若開邦約1500名不同族裔、宗教的村民，以及軍方和警隊成員，綜合各方資料後得悉，若開邦羅興亞救世軍（ARSA）在2017年8月25日至9月5日期間，先後襲擊近60個警崗和軍營，軍方以武力還擊。

聲明指，部分軍人在衝突中使用不合比例的武力，殺害無辜村民及破壞房屋，有違國內法律、嚴重侵犯人權及干犯戰爭罪行。惟調查人員找不到證據，證明軍方是蓄意及有計劃地種族清洗若開邦的回教徒或其他族群。

馬納洛指已撰寫最終報告遞交緬甸總統溫敏，並與國務資政昂山淑姬會面。溫敏周二（21日）指，政府同意委員會的報告，會繼續深入調查，特別是平民和羅興亞武裝分子有否干犯罪行。身在孟加拉的羅興亞領袖穆罕默德（Dil Mohammed）則批評，ICOE的報告是掩飾軍方行為。