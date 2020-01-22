批美國無視無核談判期限　北韓表明將再研發核導

半島局勢近日再起波瀾，北韓代表周二（21日）在聯合國裁軍會議上表明，由於美國忽視無核化談判的年底期限，北韓將不再遵守停止核試的承諾，並尋找「新的道路」。這是在領袖金正恩在新年預告有新戰略武器後，北韓首次正式提及「新路線」。

韓媒引述聯合國及外媒消息指，北韓常駐聯合國日內瓦辦事處參贊朱龍哲周二在瑞士日內瓦的裁軍會議上，公布上述決定。朱龍哲稱，朝方兩年來一直在核導試驗問題上保持克制，指摘美方忽略北韓積極態度，繼續啟動具有攻擊性的美韓聯合軍演，對朝制裁的態度亦殘酷和不人道。

朱龍哲續指，美國舉措旨在癱瘓北韓的發展和政治體系，稱如果美方態度不變，半島無核化將難以實現。他又批評美國一面表示重啟對話，但同時無意撤回對朝敵對政策，所以北韓決定繼續開發保衞國家安全的必備戰略武器。他稱︰「如果美國繼續堅持對朝制裁施壓，我們必須探索新的道路。」

南韓常駐日內瓦副大使李長根則在會上表示，南韓將在履行國際社會對朝制裁的同時，致力於改善兩韓關係；而美方亦重申展開與朝對話的意願。