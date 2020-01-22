武漢肺炎：上調旅遊警示　授權機場隔離疑染病人士

中國爆發武漢肺炎疫情，全球多地亦先後出現懷疑感染及確診病例。澳洲總理莫里森周三（22日）表示，澳洲調高對武漢的旅遊警示至「高度警戒」，並正式通報國會出現有流行可能的人類冠狀病毒，授權澳洲邊境部門等官員於機場隔離出現武漢肺炎病徵的人士。

莫里森於Twitter表示，已啟動國家事故應變中心，會對所有從武漢乘飛機抵境的旅客進行檢疫，並上調對武漢的旅遊警示，建議旅客保持高度警戒。他引述澳洲首席醫療官墨菲（Brendan Murphy）匯報指，武漢肺炎在澳洲散播的機會低，並提醒醫療機構今次與應對2003年爆發的沙士不同，指出部分武漢的感染人士亦只是在家接受治療，顯示兩者嚴重性有別。

墨菲同日接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，他指目前未知武漢肺炎的人傳人程度、是否所有病例都源自武漢、有多少病例是經人傳人感染、有多少患者是接觸野生動物染病。他亦被問及若世界衞生組織宣布疫情是公共健康緊急狀態，澳洲會有何應對措施。他回應指，過去3至4日內情況多變，屆時世衞或與澳洲專家合作研發疫苗。

墨菲續指，檢疫人員只會對每周3班由武漢抵達悉尼的航班旅客進行檢疫，不會檢測所有入境人士的體溫，因為這樣的防疫成效低，而且武漢肺炎潛伏期為7日，感染者入境時或沒有發燒。他強調，所有人若出現發燒等呼吸道病徵或懷疑自己染病，都必須通報澳洲政府。

另外，昆士蘭布里斯班一名男子日前從武漢回國後懷疑染病，他接受隔離一日後，有關臨床病徵已消失，目前仍需等候檢驗結果。