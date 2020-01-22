成功試射潛射導彈　核威懾制衡中巴勢力

在地緣政治挑戰日增下，印度加緊增強戰略力量，應對中國及巴基斯坦的勢力擴張。印媒報道，印度周日（19日）成功試射一枚射程達3500公里的潛射導彈，此後計劃將搭載在國產殲敵者級（Arihant）核動力潛艇上，可攜帶核彈頭。

印度2010年開始研發能夠攜帶2000公斤的亞千噸級核彈及常規彈頭的K-4潛射導彈，原定於去年10月試射，惟推遲至周日。印媒引述官方消息指，導彈在水下模擬潛艇發射的狀態下進行，第一次飛行距離達3000多公里。印度計劃建造4至5艘殲敵者級核潛艇，該潛艇能攜帶4枚K-4彈道導彈或12枚K-15短程導彈。

印度早於2016年在殲敵者級核潛艇上成功發射K-4導彈，當時有質疑指K-4導彈長12米，直徑為10.4米的殲敵者級核潛艇船似乎難以發射這種新型導彈。有報道指，周日的試射成功，進一步證明了印度的軍力。

印度位處中國和巴基斯坦兩個擁核國之間，同時與中巴分別有領土糾紛，令印度在戰略發展上不敢怠慢。當地報道指，導彈在完成試驗後，將提升印度的核威懾能力；惟外媒則潑冷水指，K-4導彈後來的一系列發射都在水下浮台進行。有分析認為，印度離擁有遠程水下核攻擊能力的目標尚有距離。