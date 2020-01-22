北領地降及時雨　維省氣溫回升恐加劇山火

澳洲東南部山火近日因大雨得以緩和之際，北領地亦迎來一個季候風系統，降下及時雨。惟山火重災區維多利亞省周三（22日）氣溫將回升及有大風，當局擔心山火死灰復燃。

昆士蘭省日前受暴風吹襲，氣象部門於當地時間周二（21日）下午4時39分，錄得時速達96公里的疾風。當局當晚取消東南部的嚴重雷暴警告，但維德灣至伯內特森林部分地區仍維持，全省近1.6萬戶無電。預料該省天氣本周持續潮濕悶熱，當北至東北風吹過珊瑚海時，情況會稍緩。

而在北領地，一個季候風系統已經抵達，在周一及周二帶來大雨，氣象部門周二下午在北部錄得425.6毫米雨量，而過去多年的平均雨量只得738.3毫米。大雨為該省田南克里克的水壩帶來及時雨，由幾乎乾涸至20%至30%滿。提維群島、戴利及阿納姆等地區的嚴重天氣警告生效。

在山火重災區維多利亞省，經歷兩日暴風吹襲後，截至周二仍有14處山火火場。氣象部門預計周三氣溫將回升至攝氏30度，同時會有時速達50公里的強風。消防部門擔心天氣轉變加劇山火，令中部及西部燃起新火頭，將在上述地區實施禁火令。

另外，澳洲西太平洋銀行（Westpac Bank）及墨爾本研究所周三公布數據，指澳洲消費者信心指數連跌2個月，1月份下降1.8%至93.4，較去年同期大幅下降6.2%。西太平洋銀行首席經濟師埃文斯預計，指數可能再下跌。經濟學家普遍認為，山火對澳洲農業、零售、旅遊及建築彴行業打擊最大，預計今年首季國內生產總值（GDP）下跌0.25%至0.4%

除了對人命及經濟造成損失，澳洲山火亦令十億隻動物葬身火海，包括澳洲特有的袋鼠。美國《華盛頓郵報》專欄作家帕克（Kathleen Parker）周三撰文，促請澳洲政府停止用來減少數目的「捕殺袋鼠計劃」，並呼籲消費者罷買以澳洲袋鼠皮製造的商品，以拯救這種在山火死傷無數的動物。