武漢肺炎：首宗本地人感染病例　患者曾訪武漢

亞洲多地爆發武漢肺炎疫情，泰國政府周三（22日）表示，一名73歲本地人確診患病，令該國的確診病例增至4宗。另外，一名18歲中國籍旅客周二（21日）由武漢飛抵泰國清邁機場時，出現高燒等武漢肺炎病徵，正接受隔離。

泰國公共衞生部確認，佛統府一名女子去年底曾到訪武漢，回國後發病，檢驗結果顯示她感染武漢肺炎，目前在醫院接受治療。泰國的其餘3位染病人士均為中國旅客，防疫中心指第二名確診患病的74歲中國籍女子完全康復，周二（21日）已回國。

另外，清邁懷疑染病的華客周二乘坐中國國際航空編號CA707的航班，從武漢入境清邁。他當時體溫達攝氏38.2度，於跨國傳染病控制點檢查區被截停，機場人員立即送他到醫院隔離治療，已現抽血檢驗，估計需時2日才知結果；中國將派醫療專家團隊赴泰國檢查。

在南韓，疾病管理本部周三指國內新增4宗疑似病例，其中3人曾與此前確診的中國籍患者接觸。患者正接受檢測，結果最早今日下午出爐。該國目前共出現16宗疑似病例，其中1人確診正隔離治療，其餘11人確定無染病並已解除隔離。當局警告春節長假來臨，疫情跨境傳播風險增加，將嚴防疫情擴散。