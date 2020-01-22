普京批准新內閣名單　發展經濟為首要任務

俄羅斯總統普京早前宣布修憲，並提名原聯邦稅務局局長米舒斯京為總理及籌組新內閣。普京周二（21日）簽署總統令，批准新一屆政府內閣成員名單，外長拉夫羅夫、防長紹伊古等12名部長保持原職。米舒斯京隨後召開首次內閣會議，要求閣員以發展經濟為首要任務。

米舒斯京當日早上向普京提交新政府內閣名單，其中有9名副總理，比上屆少1名，第一副總理為原總統經濟問題助理別洛烏索夫。上屆的3名副總理鮑里索夫、特魯特涅夫和戈利科娃留任，6名新總理包括索契冬奧會組委會主席切爾內申科。

新內閣共有21名部長，逾半人保持原職，包括拉夫羅夫、紹伊古、能源部長諾瓦克、財政部長西盧安諾夫、工業及貿易部長曼圖羅夫、內政部長科洛科利采夫，以及應急事務部長齊尼切夫等。原司法部長科諾瓦羅夫被撤換，由上屆內閣幕僚長崔克琴科代替；原檢察總長柴卡，則由聯邦調查委員會副主席克拉斯諾夫取代。

米舒斯京與普京會晤後，隨即召開首次內閣會議，指新政府應盡快開始執行總統指令，以實現經濟增長和改變營商環境為最重要目標。他又強調，政府應讓公民感受到生活水平的提高，這也是啟動國家項目的主要目標。

新一屆政府成員平均年齡為50.4歲，較上一屆政府平均的52.9歲年輕。俄國聯邦審計院院長庫德林評價本屆政府「年輕、有經驗且專業」，統一俄羅斯黨總委會書記圖爾恰克亦稱本屆政府「注入了新鮮血液」。