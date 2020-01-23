武漢肺炎：政府上調危險級別　商店封殺華客

中國武漢肺炎對外擴散，日本外務省周四（23日）宣布，上調武漢肺炎的傳染病危險級別，並呼籲國民如非必要及緊急就不應前往當地。國內有商店更貼出中文告示，指「為了避免感染」而禁止中國人到店內，引起外界批評。

由於武漢肺炎疫情嚴重，外務省決定把傳染病危險信息級別上調至「二級」，呼籲國民在不必要及不緊急的情況下不要前往武漢。全日本航空公司當天亦表示，計劃取消當晚由東京成田直飛武漢的航班，但翌日起的航班情況未決定。

神奈川縣箱根町湯本溫泉街一間雜貨店，上周五（17日）貼出中文告示，禁止中國人進入店內。老闆受訪時稱，告示的中文以翻譯軟件譯成，寫着「中國人種進入商店禁止」、「冠狀病毒請不要到箱根到日本來」等內容。他解釋，店舖曾被不守規矩的中國人弄亂，希望對病毒採取自衞手段，不想中國人進入。

此事在國內引起極大回響及批評，老闆表示會修改告示內容，包括刪除具爭議性的字眼，但強調拒絕中國人入店的立場不會改變。日媒指農曆新年將至，將有很多來自中國旅客湧入箱根，今次事件可能影響箱根的旅遊業。

此外，日本今年舉行東京奧運，當地感染症學會理事長館田一博周三（22日）提醒，考慮基因變異後傳染性增強的可能性，必須認識到武漢肺炎是會造成問題的傳染病，並必須發布信息避免恐慌。